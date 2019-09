A presó per vuit robatoris amb força a domicilis de l'àrea metropolitana

L'home va ser detingut 'in fraganti' després d'un robatori a Calafell

Actualitzada 17/09/2019 a les 10:40

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 3 de setembre a Calafell un home de 34 anys com a presumpte autor de vuit robatoris amb força a domicilis de l'àrea metropolitana de Barcelona. La investigació es va iniciar al juliol arran d'un robatori en un habitatge de Castellví de Rosanes i va permetre identificar l'autor i relacionar-lo amb set robatoris més a Canet de Mar, Castellví de Rosanes, Cunit, Sant Boi de Llobregat, Sant Pol de Mar, Terrassa i Vilassar de Mar. Per detenir-lo, es va muntar un dispositiu que va permetre enxampar-lo 'in fraganti' quan acabava de cometre un robatori a Calafell. En el posterior registre del seu domicili, els agents van localitzar diversos objectes provinents dels robatoris.Així mateix, els investigadors també van comprovar que el detingut s’havia fet passar documentalment per un altre ciutadà de nacionalitat xilena en els hotels on s’havia allotjat, motiu pel qual també va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte d'usurpació de l’estat civil.L’arrestat va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar el seu ingrés a presó provisional.La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.