El Centre de Llorenç del Penedès inaugura la seva nova seu

La consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga va ser present a l’acte, el qual va comptar amb l’actuació de les entitats vinculades a l’ateneu

Actualitzada 16/09/2019 a les 14:39

El Centre de Llorenç del Penedès va viure ahir diumenge, 15 de setembre, un dia molt especial: després de molt temps d’esforç i dedicació s’inaugurava, de forma oficial, la seva nova seu. A l’esdeveniment hi van assistir la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i l’alcalde de Llorenç del Penedès, Jordi Marlès, entre d’altres autoritats. Tots ells van poder gaudir d’un acte en què es va repassar breument la història d’aquest ateneu amb 130 anys d’història i en què les entitats que hi estan vinculades van fer petites exhibicions.L’acte va començar a les 12h amb una visita d’obres a la nova seu, situada al número 20 del carrer Ponent, amb les autoritats. Hi eren presents la Consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; l’alcalde de Llorenç del Penedès, Jordi Marlès; el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Quim Nin; la vicepresidenta de la Diputació; Eva Mata; la directora general de Cultura Popular de la Generalitat, Àngels Blasco; el director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs; i els presidents entrant i sortint del Centre, Llorenç Rafecas i Josep Maria Vinyes, respectivament. Abans, la consellera Vilallonga i Noemí Llauradó van passar per l’Ajuntament per signar el llibre d’honor.Un cop feta la visita d’obres, les autoritats van entrar a la sala d’actes de l’ateneu, plena a vessar de públic que no volia perdre’s el gran acte inaugural. Els assistents van gaudir d’un breu repàs de la història i activitat de l’ateneu, guardonat el passat any junt a la Cumprativa, del mateix municipi, amb la Creu de Sant Jordi.En el repàs d’aquesta trajectòria hi van intervenir les diferents entitats que hi estan vinculades, les quals van oferir diverses exhibicions. El Grup de Teatre va ser l’encarregat d’obrir l’acte amb una peça de l’obra musical Un violinista a la teulada que apel·la a la tradició com a «equilibri de la societat». També van oferir les seves actuacions el Ball de Bastons –infantil i grup de grans- i els Falcons, que van delectar el públic amb el seus balls i les seves figures i construccions. En l’acte també es va fer un repàs de les diferents activitats impulsades per l’ateneu i es va estrenar un espot que anuncia una campanya de micromecenatge que es posarà en marxa dimecres i que té l’objectiu de recaptar 20.000 euros per equipar la seu.L’acte es va tancar amb el torn de parlaments per part de les autoritats i els presidents entrant i sortint de l’ateneu. L’última en parlar va ser la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, qui va voler felicitar a El Centre i al poble de Llorenç del Penedès per la seva tasca en el món de la Cultura, va reclamar més diners per al sector i va mostrar la seva voluntat i compromís de ser la primera persona en col·laborar amb la campanya de micromecenatge.