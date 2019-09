Els Mossos busquen l'autor d'un atracament amb arma blanca al Vendrell

L'individu ha amenaçat a la caixera d'un establiment de congelats a Prat de la Riiba i s'ha emportat els diners

Actualitzada 13/09/2019 a les 17:55

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local del Vendrell estab buscant a l'autor d'un robatori amb intimidació a una botiga de congelats del Vendrell. Els Mossos han rebut un avís passades les quatre i mitja de la tarda per l'atracament i s'han dirigit fins al local situat al número 4 de carrer Prat de la Riba.Segons han explicat la víctima i els diversos testimonis que es trobaven al local, l'home hauria entrat i ha amenaçat a la caixera amb una arma blanca. Aquest s'hauria emportat els diners de la caixa i hauria fugit. No ha transcendit la quantía. La treballadora de l'establiment es troba bé.Els testimonis han facilitat la descripció de l'autor i a hores d'ara, els Mossos d'Esquadra juntament amb la Policia Local estan pentinant els carrers del municipi per trobar al lladre. No és el primer cop que aquest establiment del Vendrell pateix un robatori.