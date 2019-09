Un dels dos buscats per la mort de la noia del Vendrell al Port Olímpic es lliura al jutge

El magistrat ha decretat el seu ingrés a presó provisional, mentre que la policia busca l'altre jove implicat en els fets

El jutge va decretar ahir presó provisional per a una de les dues persones que els Mossos d’Esquadra buscaven des del 4 de setembre per l’apunyalament mortal a una jove de 26 anys al Port Olímpic de Barcelona. L’individu es va presentar de forma voluntària al jutjat, segons va avançar el diari Ara i va confirmar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Els fets van tenir lloc en un local d’oci del Moll de Gregal. Cap a les tres de la matinada, dos individus van intentar robar un telèfon mòbil a una noia i aquesta ho va alertar a un membre del personal de seguretat del local. En intentar-los-el treure, un dels dos individus va agredir primer el treballador del local i després la propietària del telèfon, una veïna del Vendrell que moriria hores després a l’Hospital del Mar de la mateixa capital catalana.Els dos homes van fugir després dels fets. Dos dies després els Mossos els van identificar, i des d’aleshores els buscaven.El Vendrell va homenatjar la setmana passada la víctima. Unes 200 persones es van aplegar a la plaça Vella de la ciutat per demanar justícia i van guardar un emotiu minut de silenci en record de la Sara. Nombroses persones van traslladar el seu condol als familiars de la noia, entre plors i llàgrimes, al davant de diversos rams de flors que es van dipositar al mig de la plaça. El germà de la víctima, Mohammed, va reivindicar que cal «elevar la consciència social» perquè «cada cop hi hagi menys gent que pugui prendre la vida a algú com la Sara». «Com a societat no ens ho podem permetre», va reblar. La noia vivia amb la seva família, originària del Marroc, a la zona del barri del Tancat.Els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i vigilants privats van augmentar fa poc més d’un mes la presència policial a la zona d’oci nocturn del Port Olímpic i el Front Marítim de Barcelona després d’un augment de la inseguretat en aquesta àrea de la ciutat. Aquest reforç policial, que inclou el patrullatge de furgonetes d’antiavalots a la zona, es mantenia actiu quan hi va haver l’apunyalament que va acabar amb la jove morta i un home ferit. La previsió és que aquest dispositiu continuï en marxa. El dispositiu de reforç es va posar en marxa després d’una altra mort el passat 28 de juliol, al carrer Marina.