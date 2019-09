Llibertat amb càrrecs pels quatre investigats per una pressumpta agressió sexual al Vendrell

Els nois, un d'ells menor, van ser denunciats arran d'uns fets que van succeir el 22 d’agost en un apartament del municipi

Els quatre detinguts per una pressumpta agressió sexual a una noia al Vendrell han quedat en llibertat amb càrrecs a l'espera que siguin citats per a la celebració del judici, segons ha pogut saber el Diari Més. Es tracta de tres nois d'entre 20 i 25 anys i un altre menor d'edat que van ser denunciats per la presumpta víctima per uns fets que es van produir el passat 22 d'agost en un apartament de la capital del Baix Penedès.Els fets que haurien tingut lloc entre les tres i les cinc de la matinada quan els quatre nois es van trobar amb un grup de tres noies a un carrer de Calafell. Aleshores, el grup de set persones es va dirigir a un apartament d’una de les noies. Durant la festa, els nois haurien consumit cocaïna i, en un moment determinat, un dels joves hauria mantingut relacions amb la víctima, d'edat similar, en una de les habitacions del pis. L’endemà, la noia no recordava res i es va despertar adolorida, amb blaus al cos, i símptomes que indicaven una possible agressió sexual. Un informe mèdic també sostindria una possible violació. Per aquest motiu, la jove va decidir denunciar els fets a la policia.Els Mossos d'Esquadra van detenir els nois el 9 de setembre. Els arrestats, als quals se'ls ha practicat una prova d'ADN del qual no se'n coneix el resultat, van dormir als calabossos de la policia dues nits fins el passat dimecres, que van passar a disposició judicial. El jutge ha dictat llibertat provisional amb càrrecs per a tots quatre.