Finalitzen les obres de millora de l'escola Sant Julià de l'Arboç

S’han refet els lavabos, s’ha adequat el pati i s’ha construït una rampa

Actualitzada 12/09/2019 a les 12:08

L’Ajuntament de l’Arboç ha finalitzat les obres de millora de l’Escola Sant Julià. Durant els mesos d’estiu s’han realitzat millores importants per valor de 100.000 euros, 40.000 euros del total provenen del pressupost participatiu i la resta, 60.000 euros, els ha posat el consistori davant la necessitat d’adequar les instal·lacions mentre no es construeix el nou edifici.El gruix de les millores han estat refer totalment tots els lavabos de l’edifici –els dels alumnes i els del professorat– la construcció d’un lavabo adaptat, l’adequació del pati i la construcció d’una rampa d’accés al pati interior amb barana i que permet l’accés de vehicles d’urgències en cas que sigui necessari. Per part del Departament d’Ensenyament també s’han realitzat obres de millora amb la construcció d’una sortida d’emergència per complir amb la normativa actual.Amb aquestes millores els alumnes comencen avui el curs mentre l’Ajuntament continua treballant per aconseguir la construció del nou centre.