Els retards han arribat als 45 minuts de mitjana

Actualitzada 10/09/2019 a les 11:20

Tècnics d'Adif han reparat l'avaria de senyalització que s'ha produït entre Sants i l'Hospitalet de Llobregat a partir de les 8.45 hores, que limitava la capacitat operativa en aquest tram. Els trens aniran recuperant els horaris habituals. Els retards en els trens de les línies R1, R3 i R4 de Rodalies han patit retards que han arribat als 45 minuts de mitjana. També han afectat de retruc els de la línia R2 Sud i R2 Nord. S'han reduït les freqüències de pas a dos trens per hora i sentit en les línies afectades per no empitjorar la situació, que a partir d'ara ja s'anirà normalitzant, ha informat Renfe.