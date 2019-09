La Malva denuncia la «publicitat sexista» d'un local de Calafell per promocionar una festa

Des de l'establiment publiciten que sortejaran abraçades de les seves cambreres que són «celestialment sexis»

Actualitzada 06/09/2019 a les 17:36

El col·lectiu Malva Acció Feminista Calafell ha denunciat a través de les xarxes socials la «publicitat sexista» que ha utilitzat el bar musical Coco Beach del municipi per atreure clients a una festa que organitza aquest cap de setmana.Concretament, el col·lectiu de dones fa referència a la festa que celebrarà aquest dissabte, 7 de setembre, a partir de les 23.30 hores al local sota la temàtica «Angeles vs Demonios». L'establiment, a través del seu compte d'Instagram, anunciava que durant la festa es faria sorteig d'abraçades des les cambreres, les quals definia com a «celestialment sexis».Malva Acció Feminista titlla d'«intolerable» el tipus de publicitat publicada i, sobretot, el fet d'«utilitzar les seves treballadores com a objectes sexuals». Per aquest motiu, asseguren que properament anunciaran accions.Coco Beach Calafell, per la seva banda, ha retirat del seu compte la publicitat denunciada i ha fet un comunicat on explica que a la festa tot el personal, inclosos nois, aniran caracteritzats d'«àngels i dimonis sexis per igual». L'establiment demana disculpes per no haver destacat al seus treballadors masculins a la publicitat emesa i assegura que «mai ha estat la nostra intenció menysprear, denigrar o aprofitar-nos de la dona».Finalment, han condemnat que s'hagi «tret de context i exagerat una festa divertida que no tracta d'humiliar, ni fer que ningú se senti malament i molt menys la utilització del nostre personal, el qual estava d'acord i entusiasmat amb la idea».Des de l'Ajuntament de Calafell han assegurat que analitzaran la campanya publicitària masclista i sexista per si incorre en algun il·lícit penal. La Policia local elaborarà un informe i el posarà en coneixement dels Mossos d'Esquadra.