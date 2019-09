Identificat el presumpte assassí de la jove del Vendrell al Port Olímpic de Barcelona

Segons TV3 els Mossos ja disposen dels perfils dels dos sospitosos de l'agressió

Els Mossos d'Esquadra ja tenen coneixement i busquen a l'home que va apunyalar mortalment a la vendrellenca Sara Ben Omar a un local del Port olímpic de Barcelona, segons que ha avançat TV3. De la mateixa manera, la policia també disposaria del perfil del còmplice de l'agressió, que també va afectar un vigilant del local.Segons la informació avançada per TV3, els dos sospitosos són de nacionalitat espanyola i resideixen a localitats pròximes a la zona d'oci on es van produir els fets.Malgrat que han començat a circular per les xarxes socials unes imatges dels suposats agressors, aquestes són imatges que no han estat confirmades com a reals. Sí que ha circulat amb insistència el vídeo de les càmeres del local, que van registrar l'agressió i que va emetre una televisió generalista i El Periódico de Catalunya.