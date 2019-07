Un incendi a una nau de Llorenç del Penedès activa deu dotacions dels Bombers

El foc ha cremat mobiliari i una furgoneta, mentre que una altra nau adjacent ha quedat afectada pel fum

Actualitzada 08/07/2019 a les 09:04

Un total de deu dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat a primera hora del matí d'aquest dilluns, 8 de juliol, per un incendi a l'interior d'una nau de Llorenç del Penedès. El foc ha cremat mobiliari i una furgoneta, mentre que una altra nau adjacent ha quedat afectada pel fum. Sortosament no s'han hagut de lamentar ferits.Els fets s'han produït a les 6.25h, quan els Bombers han rebut un avís que s'havia originat foc a l'interior d'una nau del polígon Industrial Empalme. El foc ha cremat mobiliari i una furgoneta, que ha quedat totalment afectada. L'incendi també ha produït afectacions a una altra nau adjacent, on s'ha cremat lluminària feta de material PVC. A més dels danys materials, totes dues naus han quedat afectades pel fum. Cap persona ha resultat ferida en el succés.Arran de l'incendi s'han traslladat al lloc un total de deu vehicles terrestres dels Bombers de la Generalitat. Els efectius han donat per controlat el foc a les 7.10h. Cap a les 8.30h les dotacions ja procedien a les tasques de ventilació de les naus afectades pel fum, a més de revisar les naus del voltant per descartar altres possibles afectacions.