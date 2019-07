Set detinguts, tres a presó, per vendre tot tipus de droga en dos domicilis del Vendrell

La Guàrdia Civil va decomissar gairebé 200 grams de cocaïna, més de 2 quilos de marihuana, 824 grams d’heroïna i 10 quilos d’altres substàncies sense determinar

Actualitzada 08/07/2019 a les 15:09

Agents de la Guàrdia Civil de l'Oficina d'Anàlisi Fiscal de la Comandància de Tarragona han detingut un total de set persones per presumptes delictes contra la salut pública i pertinença a organització criminal al Vendrell. Els detinguts presumptament venien tot tipus de droga des de dos domicilis del municipi. En aquests indrets els agents van decomissarairebé 200 grams de cocaïna, més de 2 quilos de marihuana, 824 grams d’heroïna i 10 quilos d’altres substàncies sense determinar. Tres dels arrestats han ingressat a presó.La investigació es va iniciar a principis de març, quan es van establir controls policials després de detectar que es podria estar venent, presumptament, tot tipus de substàncies estupefaents en diversos domicilis del Vendrell. Arran dels dispositius policials es va poder constatar un gran tràfic de persones en dos habitatges del municipi.Després d’obtenir una autorització d’entrada i registra per part del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell, els agents van accedir a un dels habitatges. A l’interior es van trobar les persones investigades, que van ser detingudes. També es van decomissar 185’08 grams de cocaïna, 2.378 grams de marihuana, 253 grams d'haixix, 824 grams d'heroïna, 225’80 grams d'amfetamines, 174 unitats d'èxtasis i 9.810 grams d'altres suposades substàncies sense determinar, a més de 8.875 euros en efectiu.Els detinguts van ser posats a la disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell per un presumpte entramat criminal de venda al detall i pels delictes contra la salut pública (tràfic de drogues) i pertinença a organització criminal. Fins al moment, tres dels detinguts han ingressat a la presó.