L'Ajuntament de Banyeres demana l'aïllament d'una torre elèctrica

El consistori denuncia la mort per electrocució d’aus, com la d’un xoriguer comú

Actualitzada 07/07/2019 a les 19:38

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès demana a Endesa que aillï una torre de mitjana tensió elèctrica que es troba al seu terme municipal per evitar la mort de les aus per electrocució.La darrera mort ha estat la d’un xoriguer comú (falco tinnunculus). «No és el primer cop que hem de lamentar un fet d’aquestes característiques i lamentem profundament la falta de sensibilitat per part de la companyia Endesa en la resolució d’aquesta problemàtica amb un simple aïllant», denuncia l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a través d’un comunicat públic.«La pèrdua d’espècies com aquest Xoriguer, o d’altres com l’aligot comú (buteo buteo) o el duc (bubo bubo) en situacions similars, és un fort cop per aquest grup de depredadors que ajuden els nostres agricultors en el control natural de rosegadors i conills», afegeix l’Ajuntament. El consistori destaca, en aquesta línia, el valor ecològic de la seva feina «incalculable junt amb d’altres espècies de mamífers com la guineu (vulpes vulpes), la geneta (genetta genetta) o la fagina (martes foina) en el control de possibles plagues tant al medi agrícola com a l’urbà», afegeix.L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, ha avançat que denunciarà aquest fet a la companyia Endesa «perquè resolgui aquest problema i no es torni a repetir». El consistori, a més, demana que l’empresa elèctrica dugui a terme una revisió de les torres de mitjana tensió del municipi que puguin comportar un risc per a la fauna.El consistori analitzarà si la companyia elèctrica pot concórrer en un delicte ecològic «ja que estem parlant d’una espècie protegida per la Llei de Protecció dels Animals (llei 2/2008), Real Decreto de Protección Especial de Especies Amenazadas (139/2011) i Convenio de Berna». L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha denunciat la mort del falcó al Cos d’Agents Rurals per tal que determini les accions legals pertinents, si s’escauen.