El Vendrell prepara una festa major de Santa Anna inclusiva

Se celebrarà del 25 al 28 de juliol

Actualitzada 08/07/2019 a les 11:38

El Vendrell es prepara per celebrar la Festa Major de Santa Anna, del 25 al 28 de juliol. L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, el regidor de Festes, Christian Soriano i els Administradors de Santa Anna han estat els encarregats de donar a conèixer els elements més destacats i novedosos del programa d’enguany.Durant la presentació, l’alcalde apuntava tres aspectes clau en la Festa Major. D’una banda, que incorporarà diverses activitats inclusives per a grans i joves amb discapacitats físiques i psíquiques. Per l’altra, serà una festa lliure d’agressions sexuals i LGTBIfòbiques i de qualsevol tipus i, finalment, que serà «una festa plural i diversa». Pel que fa a les novetats que han volgut destacar els Administradors, s’hi troben les cercaviles infantils dels dies 25 i 27 de juliol. Enguany s’incorpora al programa la nova Cercavila de foc infantil que se suma a la del seguici popular, i es potencia la Cercavila infantil del 27 de juliol fent una rèplica a la del 26 de juliol. D’altra banda, el tradicional castell de focs del Botafoc es transforma en un piromusical.Els Administradors de Santa Anna també han fet èmfasi en el marxandatge creat per viure més intensament la festa major d’enguany, com ara un llibre per pintar, el conte La Festa major amb els 5 sentits, el cava de la festa Major a càrrec de Jané Ventura o l’element que simbolitzarà enguany l’apadrinament de la festa. En aquest cas serà un punt de llibre, una minicarretilla i una bengala que duran una etiqueta on es podrà escriure el nom i després dipositar-la en una urna. Tots aquests noms formaran part del pergamí del Gegant Salvador de Santa Anna 2019. Tot aquest material de marxandatge es podrà adquirir a la Botiga de la Festa Major a partir del divendres 12 de juliol a la Sala La Fusteria del carrer Major. També aquest mateix dia es presentarà una aplicació per a mòbil i la pàgina web específica de la Festa Major, que inclourà informació de les 44 festes majors anteriors, i informació de tots els grups de la cercavila de cultura popular i de la cercavila de foc, entre altres.Un altre de les novetats és la creació de diversos racons de música repartits per diferents zones del municipi. Així, per exemple, hi haurà el racó de la fusió exòtica, el racó de la salsa, el racó del swing, el racó de versions o el racó rumbero. També en clau musical, els Administradors s’han referit a les nits de festa major: el dia 25 de Juliol actuaran els grups Di-versiones, Banda Neón i el Dj Ferry Lip; el dia 26 de juliol, Dr. Prats, Banda Biruji i el Dj Daniel Manyé i el dia 27, La Traca, Green Valley i Dj Lo Puto Cat. Per últim, el dia 28, Dia del Gos, serà el torn del concert remember amb l’actuació dels Porland’s, Baeturia, La Vanda i del Dj John’s Lemon’s. Per descentralitzar la festa, s’han repartit dues nits d’orquestres a la Rambla del centre i una nit d’orquestra i una altra d’havaneres a la Rambla Josep Cañas.