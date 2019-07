Un camió amb remolc s'incendia a l'AP-7 a Castellet i la Gornal

Cinc dotacions dels Bombers han apagat el foc, que ha afectat la vegetació del costat de la via

Un camió amb remolc s'ha incendiat aquest dissabte a l'AP-7 a l'altura de Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Segons informen els Bombers de la Generalitat, els fets han passat a dos quarts de sis del matí al quilòmetre 206, on una de les rodes del camió ha començat a cremar-se. El foc, que no ha causat cap ferit, s'ha propagat a la vegetació del costat de la carretera i ha obligat a tallar la via. Cinc dotacions dels Bombers han treballat per apagar l'incendi, quatre de les quals seguien remullant el vehicle a les 11 del matí, mentre encara hi havia carrils tallats per retirar el camió, que duia una càrrega de llimones.