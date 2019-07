Detingut al Vendrell per posseir un mòbil que constava com a robat a Esparraguera

Agents de paisà han detingut un jove de 20 anys per un delicte de receptació

Actualitzada 05/07/2019 a les 12:58

Delicte de receptació

Els Mossos d’Esquadra han detingut la matinada d’aquest divendres, 5 de juliol, un noi de 20 anys a Sant Vicenç de Calders, al Vendrell, per posseir un telèfon mòbil que constava com a sostret. L’arrest l’han dut a terme agents de paisà que feien tasques de vigilància a la zona, els quals han detingut el jove per un delicte de receptació.Els fets s’han produït cap a les 00.30h de la matinada a la zona de l’estació de tren de Sant Vicenç de Calders. Agents de paisà que feien tasques de vigilància per la zona han observat com un jove que sortia de l’estació, el qual anava amb una gorra tot i ser de nit, els intentava defugir. Per aquest motiu, els policies es van identificar com a mossos i van demanar-li al jove la identificació.El noi no portava cap tipus de documentació a sobre i no va voler col·laborar amb la policia. Els agents també li van demanar el dispositiu mòbil que portava i van comprovar que l’IMEI, que identifica el mòbil i físicament se situa darrere del dispositiu, estava ratllat i tapat amb un adhesiu. Això va fer pensar als policies que es tractava d’un mòbil robat i, davant la manca de col·laboració del jove, el van traslladar a la comissaria del Vendrell per poder-lo identificar.Després de diverses gestions fetes a comissaria, els Mossos van poder conèixer la identitat de l’home, un noi de 20 anys, nacionalitat marroquina i amb domicili desconegut. A més, van comprovar que el mòbil que posseïa constava com a sostret el passat mes de febrer a Esparraguera, al Baix Llobregat. Per aquest motiu, el jove va quedar detingut per un delicte de receptació.El delicte de receptació és comès pel qual, amb ànim de lucre i amb coneixement de la comissió d’un delicte contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, en el qual no hagi intervingut com a autor ni com a còmplice, ajudi als responsables a aprofitar-se dels efectes del mateix, o rebi, adquireixi o oculti aquests efectes. Els Mossos d’Esquadra alerten que cal desconfiar de dispositius electrònics que es venen a un preu molt reduït respecte al del mercat, ja que es pot tractar d’un objecte robat i, per tant, un ciutadà es pot convertir en un autor de delicte de receptació.