Arxiven la denúncia contra tres exregidors de Calafell investigats pels sorolls de l'oci nocturn

El jutge conclou que l’Ajuntament ha regulat les molèsties dels locals i no pot incidir en el rebombori de la gent al carrer

Actualitzada 05/07/2019 a les 10:41

La Fiscalia manté les acusacions

L’Ajuntament insisteix en la seva innocència

Solé lamenta el «joc brut» del govern

El jutjat d’instrucció número 2 del Vendrell ha arxivat provisionalment la causa amb què investigava tres exregidors de Calafell per un delicte ecològic pels sorolls derivats del carrer Monturiol, on es concentren els locals d’oci nocturn. Segons la interlocutòria, el jutge conclou que els exregidors de Medi Ambient Josep Parera i José Antonio Jiménez van impulsar diverses mesures per pal•liar el soroll provinent dels locals. En aquest sentit, assenyala que les úniques molèsties que poden perdurar a la zona són les que provenen de la gent del carrer, les quals nega que puguin regular. Pel que fa a l’exregidor Rafel Solé, el jutge puntualitza que no el pot investigar perquè era el responsable d’Urbanisme i no tenia competències en Medi Ambient.La causa al jutjat del Vendrell prové de les queixes d’una veïna de la zona, que fa més de dotze anys va denunciar l’Ajuntament de Calafell per no regular el soroll provinent dels bars i discoteques del carrer Monturiol. El 2007, el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona li va donar la raó, reconeixent que la dona patia ansietat, depressió i insomni per culpa dels sorolls que no havia regulat el consistori, els quals superaven els límits permesos per llei.Amb tot, la Fiscalia va considerar que l’Ajuntament no havia fet res per resoldre la situació i va denunciar els regidors responsables d’aquesta qüestió per un presumpte delicte mediambiental. Si bé el jutge del Vendrell va admetre la denúncia, ara conclou que un dels regidors investigats –Rafel Solé- no tenia competències sobre els sorolls de l’oci nocturn i assenyala que els altres dos encausats sí que van impulsar mesures per pal•liar els sorolls.D’aquesta manera el magistrat recorda que Parera i Jiménez van obligar a insonoritzar els locals i a instal•lar-hi mesuradors de so, mentre es van incrementar les sonometries i el patrullatge a la zona. Al mateix temps, també apunta que durant la investigació es va constatar que els últims dotze anys l’Ajuntament ha obert diversos expedients a locals que incomplien la normativa de soroll.Pel que fa al cas concret de la veïna denunciant, el jutge recorda que ella va declarar que el soroll s’havia reduït d’ençà de la sentència del 2007 i que el principal problema provenia de les persones que entraven i sortien dels bars i discoteques. Alhora, la interlocutòria matisa que les malalties provocades pels sorolls no es poden atribuir a l’etapa en què Parera i Jiménez eren els responsables de Medi Ambient, ja que els diagnòstics són d’abans del 2007.A parer del jutge, les declaracions dels investigats i de la denunciant constaten que no s’ha comès cap delicte mediambiental perquè no hi ha hagut omissió per part dels responsables polítics. «S’ha de tenir en compte que els sorolls que es mantenen no provenen dels locals, sinó de la gent que transita a la via pública, de manera que difícilment es pot imputar una omissió delictiva als investigats», conclou el tribunal.L’arxiu provisional admet recurs, i la Fiscalia ja ha demanat que es mantingui la investigació sobre Parera i Jiménez. A parer del Ministeri Públic, el 2017 hi va haver puntes de soroll «excessives» i la veïna denunciant va haver de marxar de casa. Al mateix temps, considera que «no és rellevant» si el so prové de fora dels locals «perquè els veïns no han d’estar obligats a suportar incomoditats insalvables».En canvi, el ministeri públic accepta deixar al marge de la causa Rafel Solé, ja que recorda que ell era regidor d’Urbanisme i no de Medi Ambient «i no consta que cometés cap omissió punible».Per la seva part, l’Ajuntament de Calafell ha remarcat en un comunicat que «al llarg del temps ha anat aplicant les mesures reclamades». En aquest sentit, ha recordat que ha ampliat la vigilància policial i les inspeccions, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, alhora que ha instal•lat càmeres de videovigilància al carrer i ha «multiplicat» les denúncies i sancions per actes incívics com el ‘botellón’, orinar al carrer, cantar o portar la música del cotxe a un volum molt alt.L’exregidor Rafel Solé ha acusat el govern del mandat 2015-2019 (PSC, UAM i PP) d’haver actuat amb «joc brut» a l’hora de facilitar a la justícia el llistat de regidors presumptament responsables de la problemàtica al carrer Monturiol. En un comunicat, Solé considera que l’executiu «molt possiblement va buscar un atac polític frontal» contra ell i estudia presentar una denúncia per depurar responsabilitats en defensa del seu honor.