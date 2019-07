Els pirates tornaran a envair la platja de Sant Salvador del 12 al 14 de juliol

El públic podrà gaudir de parades d’artesania, recreacions, tast de vins o música, entre d’altres

Actualitzada 04/07/2019 a les 15:25

El Vendrell ja ho té tot a punt per una nova Festa Pirata, Bótes i Vi, amb la qual els pirates tornaran a enviair la plaça de les Palmeres del barri de Sant Salvador del 12 al 14 de juliol. Els assistents podran gaudir de parades d’artesania, recreacions, ecoatraccions, tast de vins, música i activitats familiars com ara teatre o contes, que es faran en horari de tarda i nit.A la fira enguany tornarà a tenir una especial presència l’espai dedicat als vins i caves de la zona, amb el qual, sota el títol de Bótes i vi, es vol recordar l’antic port de Sant Salvador que, des del segle XVIII fins al primer quart del segle XX, va tenir una important activitat d’exportació de vi i aiguardent, i d’importació de fusta i cèrcols per als boters de la zona, entre d’altres productes.La Festa Piratarememora els atacs de pirates moriscos que havia patit la platja de Sant Salvador a l’època medieval, un dels motius pels quals es va traslladar la població cap a l’interior. Cal recordar que Sant Salvador, al voltant de la seva ermita romànica, va ser l’origen del Vendrell que coneixem avui. L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, destaca que la festa «està completament consolidada i s’ha convertit en un clàssic de l’estiu dels nostres nuclis marítims».