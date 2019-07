El Vendrell endega una campanya contra les agressions sexuals

S’elaborarà un protocol contra aquesta violència

Actualitzada 04/07/2019 a les 10:11

El Vendrell: festes liures d’agressions sexuals. Aquest és el nom de la campanya que ha posat en marxa la capital del Baix Peendès amb l’objectiu de rebutjar i prevenir qualsevol tipus de comportament sexual contra la voluntat de les persones. La campanya era presentada ahir per l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i el regidor de Polítiques de gènere, igualtat i drets LGTBIQ, Christian Soriano. La campanya també vol informar sobre situacions de risc, posar exemples de relacions socials i orientar sobre què fer quan s’és la víctima o testimoni d’una agressió sexual. La difusió de la campanya es realitza mitjançant fullets informatius, adhesius i polseres amb el lema imprès per repartir. A més, s’instal·laran a la zona dels concerts banderoles i un photocall amb el lema. Tota aquesta campanya serà extensiva en el temps i derivarà en l’elaboració d’un protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci.El regidor Christian Soriano explicava ahir que «la campanya es fixa l’objectiu de poder gaudir d’unes festes lliures de discriminació i de violència, en què no hi hagi cap tipus d’agressió LGTBIfòbica o masclista al nostre municipi».Per la seva banda, l’alcalde, Keneth Martínez, remarcava que «les administracions tenen el deure de combatre la violència de gènere i qualsevol tipus d’exclusió i discriminació de les formes lliures d’expressió existents a la nostra societat». «Per això, l’Ajuntament del Vendrell, amb aquesta campanya, es vol posar al capdavant i al costat de totes les entitats i moviments socials per una tasca educativa i de conscienciació social per poder gaudir de les festes sense patir cap tipus de risc d’agressió o d’exclusió», afegia l’alcalde vendrellenc.