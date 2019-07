Les detencions s'han produït durant els torns de nit i de tarda

Actualitzada 04/07/2019 a les 17:31

La Policia Local del Vendrell ha detingut a dues persones durant els torns de nit i la tarda per diferents requeriments judicials. El primer d'ells ha estat per crear aldarulls a la via pública, mentre que el segon ha causat desordres quan ha acudit a retirar el vehicle del dipòsit municipal.