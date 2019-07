Carlos Right, Efecto Pasillo i Nil Moliner, en concert a Segur de Calafell

La gira 'Déjate llevar' de Cadena Dial fa parada aquest dijous 4 de juliol al municipi

Actualitzada 04/07/2019 a les 11:43

Segur de Calafell és un dels indrets on Cadena Dial fa parada, aquest mes de juliol, amb la gira Déjate Llevar. Artistes com Carlos Right, Efecto Pasillo o Nil Moliner, entre d'altres, actuaran aquest dijous 4 de juliol al Port de Segur en un concert que serà gratuït i començarà a les 22h.Per l’escenari instal·lat en aquest indret passaran alguns dels principals intèrprets de música espanyola actuals. Atacados, Diego Martín, Maria Parrado, Carlos Right -exconcursant d'OT 2018-, Georgina, Nil Moliner, Efecto pasillo i Gonzalo Hermida faran gaudir al públic amb les seves cançons.La gira Déjate llevar ja va fer parada al municipi el passat 2018 i va aplegar prop de 10.000 espectadors.