L'Arboç aprova el nou cartipàs municipal

Joan Sans continuarà com alcalde i Alfons Ribas serà el primer tinent

Actualitzada 03/07/2019 a les 18:47

Alfons Ribas . Promoció econòmica, Comunicació, Ocupació, Participació ciutadana i Turisme.

. Promoció econòmica, Comunicació, Ocupació, Participació ciutadana i Turisme. Montserrat Pérez . Serveis Socials, Sanitat, Atenció a la Dona i Tercera Edat.

. Serveis Socials, Sanitat, Atenció a la Dona i Tercera Edat. Miguel Ángel del Río . Joventut, Esports, Esdeveniments esportius i Lleure.

. Joventut, Esports, Esdeveniments esportius i Lleure. Sonia Magrané. Protecció civil, Diversitat de gènere, Cultura i Festes.

Protecció civil, Diversitat de gènere, Cultura i Festes. Adrià Molina . Habitatge, Hisenda, Mobilitat, Noves tecnologies i Web municipal.

. Habitatge, Hisenda, Mobilitat, Noves tecnologies i Web municipal. Maria Josefa Morillas . Neteja viària, Salubritat pública i Protecció dels animals.

. Neteja viària, Salubritat pública i Protecció dels animals. Susana Bayo. Medi Ambient, Indústria, Parcs i Jardins.

Joan Sans, que continuarà com a alcalde, ha definit avui el nou cartipàs municipal per al mandat 2019-2023. A més a més, s'han aprovat les delegacions als regidors, el nomenament dels tinents d’alcalde i els membres de la Junta de govern.Joan Sans es farà càrrec de les àrees de Règim intern, Seguretat ciutadana, Educació, Urbanisme, i Serveis urbans. La resta queda de la següent manera:Alfons Ribas Perez ha estat nomenat com a primer tinent d'alcalde; Sonia Magrané com a segona; Miguel Ángel del Río tercer i Montserrat Pérez quarta.La Junta de Govern Local estarà formada per Joan Sans i Freixas com a president i els vocals seran Alfons Ribas Perez, Montserrat Perez Gallego, Miguel Ángel Del Río Martos i Sonia Magrané Rus.