Els Bombers treballen en un foc al Montmell arran de l'incendi d'un tractor

Dos mitjans aeris i 13 dotacions terrestres treballen per extingir les flames, que afecten massa forestal

Actualitzada 28/06/2019 a les 16:10

Un total de dos mitjans aeris i 13 dotacions terrestres dels Bombers treballen el migdia d'aquest divendres en un incendi al Montmell. El foc s'ha originat en incendiar-se un tractor i afecta massa forestal de la zona. Els efectius l'han pogut estabilitzar cap a les 16h.L'avís d'aquest succés s'ha produït a les 14.36h. Per causes que es desconeixen, un tractor que circulava per la TP-2442 s'ha encès al marge d'aquesta carretera i ha agafat massa forestal. Al lloc hi treballen dos mitjans aeris i 13 vehicles que ja han estabilitzat el foc.A més, els Bombers també treballen simultàniament en dos incendis més. Un és un foc agrícola a Pallargues, a la Segarra, el qual ja es troba controlat. L'altre té lloc a Rocallaura, a l'Urgell. Aquest últim ha afectat part d'un bungalow de fusta i els efectius han evitat que s'obri a massa forestal.Aquestes incidències arriben en un moment crític, ja que el cos de Bombers treballa per estabilitzar el gran incendi, encara descontrolat, que afecta termes municipals de l'Ebre, el Segrià i les Garrigues i que ja porta 6.000 hectàrees cremades.