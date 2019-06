Detinguts dos germans de Roda per robar 1.500 euros d'un restaurant del Vendrell

Un d'ells també va sostreure 500 euros en menjar de dos establiments

Dos germans de 40 i 42 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Roda de Berà, han estat detinguts aquest dilluns com a presumptes autors d’un delicte continuat de furt i una estafa. Un tercer home de 41 anys, també de nacionalitat espanyola i sense domicili conegut, va acabar denunciat per la seva cooperació en aquests fets.Els dies 30 d’abril i 1 de maig, un dels dos germans es va endur diversos productes de dos establiments d’alimentació del Vendrell i un altre de Coma-ruga. Els furts els va portar a terme de manera coordinada amb l’home denunciat, el qual compta amb vint-i-cinc antecedents per delictes patrimonials, entre ells sis furts. El valor de tots els aliments que va sostraure amagats sota la roba superava els 500 euros.El dia 3 de maig els dos germans, els quals també acumulen nombrosos fets delictius, van actuar conjuntament en un restaurant del Vendrell d’on van sostraure 1.500 euros en efectiu. Dos d’ells van distraure al responsable de l’establiment mentre el tercer lladre prenia els diners de la caixa i del pot de les propines.Aquell mateix dia els tres homes van efectuar una despesa de més de 100 euros amb una targeta de crèdit que van sostraure de dins d’un vehicle. Ho van fer amb pagaments a sis establiments per imports inferiors als 20 euros cadascun per evitar haver de donar el número secret de la targeta.Els dos germans van quedar en llibertat amb càrrecs l’endemà de la seva detenció després de declarar a comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.