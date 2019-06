La Fira Turismar del Vendrell dona la benvinguda a l'estiu

Se celebrarà del 21 al 24 de juny

El Vendrell celebrarà del divendres 21 al 24 de juny la 33a edició de la Fira Turismar. Aquesta arriba carregada de novetats, sobretot pel que fa a les activitats que envolten la fira i que se sumen als estands habituals de turisme i oci, artesania, alimentació, foodtrucks i serveis. La inauguració tindrà lloc el divendres 21 de juny, a les 7 de la tarda, a la plaça Germans Trillas.La jornada d’obertura de Turismar 2019 se centrarà en la història de Coma-ruga, que va ser un dels centres turístics més cèlebres de Catalunya entre inicis i mitjans del segle XX. Tot seguit, la companyia de teatre La Lira Vendrellenca oferirà l'obra Coma-ruga 1920. Els actors encarnaran figures històriques com Carme Karr, Emília Girona o Lluís Viaper que explicaran la seva transformació en un centre turístic de referència per a la burgesia i les celebritats de l’època. La recreació teatralitzada acabarà simulant la inauguració del balneari Comarruga Terrasse Hotel, que va tenir lloc el 7 d’agost de 1920, en la qual els Dansaires del Penedès integraran la seva ballada de sardanes.Dutrant la Fira es podran visitar dues exposicions permanents a la plaça Germans Trillas: una de fotografia antiga i una de postals escolar. També s'ha programat un taller de mosaics de Santiago Padrós i el cicle de xerrades Descobreix Coma-ruga a l’Hotel Termaeuropa.L'estand de l'Ajuntament, per la seva banda, s’acollirà una exposició sobre la Reserva Marina de la Masia Blanca. Els visitants podran participar en una sortida en barca. Per la tarda, hi haurà el taller familiar Descobreix les restes marines, a més de la visita guiada als voltants de la reserva a càrrec dels biòlegs del Grup Ecologista del Vendrell (GEVEN).S’ha augmentat l’oferta de le svisites guiades repetint els itineraris als voltants de la Masia Blanca i l’espai natural de Les Madrigueres (GEVEN) i afegint-ne una a la Colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders.Els vespres de dissabte i diumenge es podrà gaudir de diferents concerts amb el pop-rock d’Ericah Lein Group, el carismàtic duet de guitarra i violí Maria Jacobs i la música folk de Cul de Sac amb músiques tradicionals de Catalunya, Occitània i la Bretanya.A més, s’ha ampliat l’oferta d’activitats dirigides al públic familiar, com les zones de tallers familiars i de maquillatge artístic, que estaran obertes cada tarda i l’actuació de la pallassa La Tona Gonsales.La nit de Sant Joan tindrà lloc la cercavila nocturna Skualo, els tradicionals focs artificials i el concert del grup de versions La Banda Neón, al parc Tabaris.Turismar també comptarà amb diferents actuacions de dansa i esports de diversos centres vendrellencs, el Torneig de petanca Turismar, la 17a Trobada d’Intercanvi de plaques de cava, animacions de carrer (majorets, La Lira Vendrellenca) i la impressionant decoració de fauna marina gegant dels diferents espais de la fira.