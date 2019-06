Investiguen una nova mort massiva de peixos a la desembocadura del Foix

Els Agents Rurals detecten un centenar d’exemplars morts mentre en rescaten una trentena

Actualitzada 12/06/2019 a les 19:30

Els Agents Rurals han detectat un nou cas de mort massiva de peixos a la desembocadura del riu Foix, a Cubelles (Garraf). Una patrulla s’ha desplaçat a la zona aquest dimecres i ha comptat fins a 100 exemplars morts mentre ha rescatat una trentena de peixos ferits, segons han confirmat a l’ACN fonts del cos. Els Agents Rurals han ampliat la investigació oberta a finals del mes de maig, quan ja van comptar una setantena de peixos morts. A hores d’ara no s’ha identificat la causa des fets, si bé l’Ajuntament de Cubelles va apuntar aleshores que la principal hipòtesi era que havia hagut un descens de la salinitat de l’aigua.En canvi, voluntaris ecologistes de la zona ho atribueixen a vessaments fecals per la saturació de l’estació de bombament que hi ha prop del riu i recorden que la zona està protegida dins la xarxa Natura 2000.Fa deu anys que l’Ajuntament té damunt la taula un projecte per construir una nova estació, que va sortir a licitació pública el passat 31 de maig. El principal problema de l’estació de bombament actual es remunta al 2009, quan l’ACA i el consistori van acordar ampliar el cabal d’aigua a aquesta infraestructura i centralitzar els sobreeixidors a la llera del riu, tocant a la desembocadura.Aquell acord, incloïa la millora de l’estació de bombament per a què pogués expulsar l’aigua fecal cap a la depuradora, però aquesta segona part del pacte segueix pendent d’executar-se.