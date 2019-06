El PSC i En Comú-Podem tanquen un acord de governabilitat a l'Ajuntament de Calafell

La regidora dels comuns presidirà la Comissió d’Igualtat i assistirà a les Juntes de Govern sense formar part de l’executiu

Actualitzada 12/06/2019 a les 12:10

El PSC i En Comú Podem han signat un acord de governabilitat a l’Ajuntament de Calafell. L’entesa permet als 9 regidors socialistes assegurar-se una certa estabilitat davant els 21 membres del ple gràcies al suport extern de l’única regidora que ECP va obtenir el 26-M. El pacte, fet públic aquest dimecres, garanteix que la regidora dels comuns, Isabel Bou Bayona, votarà a favor del cap de llista dels socialistes, Ramon Ferré, al ple d’investidura del proper dissabte alhora que també fixa que facilitarà la governabilitat durant tot el mandat. Al mateix temps, s’estableix que Bou no formarà part de l’executiu però sí que presidirà la Comissió d’Igualtat i assistirà a les Juntes de Govern Local.L’acord recull que la regidora dels comuns coordinarà les polítiques d’igualtat, atenció a la dona i als col•lectius LGTBI, conjuntament amb la titular de la Regidoria de Qualitat de Vida, que serà del PSC.Respecte l’entesa de governabilitat, els socialistes han puntualitzat que, si sorgeixen discrepàncies amb els nous socis en alguna de les qüestions que s’elevin al Ple, «s’establiran negociacions per consensuar la proposta definitiva».Amb aquest acord, el PSC reforça la victòria que va aconseguir el 26-M, quan va obtenir 9 regidors. Amb el suport garantit d’ECP, el socialista Ramon Ferré es queda a un pas de tenir assegurada la majoria absoluta del plenari, mentre es dona per descartada qualsevol entesa alternativa, la qual suposaria un acord transversal entre Esquerra, Ciutadans, Sumem –antiga CiU-, CUP, PP i UAM.