Un tren roman tres hores aturat al Penedès per una avaria en la locomotora

El comboi, que fa el trajecte Vigo-Barcelona Sants, s'ha aturat a l'Arboç i Vilafranca i arribarà amb retard al seu destí

Actualitzada 10/06/2019 a les 11:55

A las 8.40 debiéramos haber llegado. Hora y media más tarde, sin refrigeración, con el tren herméticamente cerrado en mitad de la nada, nos dicen por megafonía que “estaremos así un tiempo indeterminado”. https://t.co/V6CLOfljMv — Julia Otero (@julia_otero) 10 de juny de 2019

Un tren amb sortida a Vigo i destí Barcelona Sants ha hagut d'estar tres hores aturat al Penedès per una avaria en la locomotora, segons han informat fonts de Renfe.La circulació ferroviària d'aquest tren, que fa el trajecte Vigo-Barcelona Sants, s'ha interromput aquest matí per una avaria en la locomotora. En un primer lloc el comboi s'ha aturat a l'Arboç, però finalment ha pogut continuar fins a Vilafranca del Penedès, on s'ha apartat i els viatgers han hagut d'esperar que arribés una nova locomotora.A causa d'aquesta avaria, els passatgers afectats han estat un total de tres hores aturats en aquesta zona del Penedès. La circulació s'ha pogut reprendre a les 11.30h.La incidència ha aixecat queixes entre els usuaris afectats. Entre ells s'hi troba la periodista Julia Otero, qui ha denunciat la situació a través del seu compte oficial de Twitter.