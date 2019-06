Els Mossos investiguen l'agressió a una jove de 18 anys a Coma-ruga

Els fets van passar el passat divendres cap a les 22.30 hores

Actualitzada 10/06/2019 a les 19:08

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir l'agressió d'una jove de 18 anys el passat divendres a la zona del palmeral de Coma-ruga.L'autor hauria atacat de forma violenta a la noia, que va necessitar assistència. Els Mossos estan investigant el motiu de l'agressió, ja que descarten que sigui un robatori.La policia autonòmica està intentant refer el relat amb els testimonis que van presenciar l'agressió per de localitzar l'autor.L'agressió s'ha publicat a diverses xarxes socials, on indiquen que l'agressor va colpejar el cap de la noia contra el terra. Durant l'atac, la jove de 18 anys va cridar, fet que va fer que l'autor marxés del lloc dels fets.Segons ha pogut saber Diari Més, la jove s'està recuperant.