Busquen un home que hauria atracat una gasolinera de Cunit

L'autor hauria amenaçat el treballador de l'establiment amb una arma de foc i s'hauria emportat diners de la caixa

Actualitzada 10/06/2019 a les 19:09

Els Mossos d'Esquadra han activat un dispositiu per trobar un home que hauria atracat aquesta tarda una gasolinera de Cunit. L'autor hauria amenaçat al treballador de l'establiment amb una arma de foc i s'hauria emportat diners de la caixa.Els fets s'han produït passades les quatre de la tarda a la gasolinera de Repsol situada a la C-31. Les primeres informacions apunten a que un home jove hauria atracat l'establiment amb la cara descoberta i amb una arma de foc, tot i que falta confirmar que no sigui una arma simulada. Aquest hauria amenaçat al treballador, sense agredir-lo, i hauria fugit amb un vehicle amb el botí. Es desconeix la quantitat sostreta.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets, a més d'iniciar un dispositiu de cerca de l'autor per un delicte de robatori amb intimidació. Els agents estan a l'espera de revisar les càmeres de seguretat de l'establiment per tal de veure com ha succeït l'atracament. La Policia Local ha estat la primera en acudir al lloc dels fets.