L'home ha estat evacuat a l'Hospital del Vendrell amb contusions

Actualitzada 07/06/2019 a les 13:28

Un home d'uns 50 anys ha resultat ferit en xocar amb el vehicle que conduïa contra un fanal a l'Arboç. L'home ha estat traslladat a l'Hospital del Vendrell amb pronòstic menys greu per contusions.L'accident s'ha produït a les 8.25h a l'Avinguda de l'Institut, quan un cotxe ha topat amb un fanal de la via pública, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Com a conseqüència, el conductor i únic ocupant del vehicle ha resultat ferit menys greu per contusions i ha estat traslladat a l'Hospital del Vendrell.Fins al lloc s'hi han traslladat una dotació dels Bombers de la Generalitat, una ambulància del SEM i una patrulla de la Policia Local del municipi.