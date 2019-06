Entren en un xalet del Vendrell i s'enduen joies i diversos milers d'euros

El lladre o lladres van aprofitar que la propietària s’havia deixat una porta entreoberta amb la persiana mig pujada per accedir a l’habitatge

Un xalet del Vendrell va patir el passat dijous, 31 de maig, un furt pel qual un o diversos lladres es van endur una gran quantitat de joies i diversos milers d’euros. Segons ha pogut saber el Diari Més, el lladre o lladres van aprofitar que la propietària s’havia deixat una porta entreoberta amb la persiana mig pujada per accedir a l’habitatge i endur-se el botí.Els fets es van produir de dia. La propietària de l’habitatge va marxar del seu domicili i va decidir deixar una porta entreoberta amb la persiana sense baixar del tot perquè el seu gos pogués entrar i sortir de la casa al jardí. El lladre o lladres van adonar-se d’aquest fet i ho van aprofitar per accedir a l’habitatge, que estava buit, sense haver de forçar cap porta. Un cop dins es van fer amb un gran nombre de joies de valor sentimental per a la víctima i diversos milers d’euros.En arribar a casa, cap al vespre, la dona es va trobar el seu habitatge tot regirat i va trobar a faltar les joies i els diners en efectiu, motiu pel qual va interposar una denúncia als Mossos d’Esquadra. La policia autonòmica ha obert una investigació per localitzar, identificar i detenir l’autor o autors d’aquest furt.