L'agressió al veí de Segur de Calafell s'investiga com a robatori violent i no com a atac homòfob

Els Mossos argumenten que els atacants es van endur una bossa i en cap moment van insultar la parella, que es trobava al Parc Joan Miró de Barcelona

Actualitzada 06/06/2019 a les 09:16

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió que una parella d'homosexuals, un d'ells veí de Segur de Calafell, va denunciar el cap de setmana al Parc Joan Miró de Barcelona com un robatori violent, no com un atac homòfob, segons ha publicat el diari Ara i han confirmat fonts policials. Els investigadors argumenten que els atacants, un grup de nois encaputxats, es van endur una bossa dels joves i en cap moment van insultar-los o van fer referència a la seva condició sexual. Al seu parer, els assaltants tenien la cara intenció d'emportar-se les seves pertinences. Després van abandonar la bossa i faltaven efectes personals que s'haurien emportat. Fruit de l'agressió, els dos joves presenten lesions. La investigació segueix oberta.La parella, en canvi, sosté que els van atacar per la seva condició sexual. Un dels afectats, el periodista de Canal Blau i veí de Segur de Calafell Xavier Martínez, ha apuntat al diari que justament es van apropar a ells quan es van fer un petó.