El veí de Segur de Calafell agredit veu «surrealista» que s'investiguin els fets com un robatori

Insisteix que en cap moment van voler emportar-se res i que van anar directament a atacar-los quan s'estaven fent petons al parc Joan Miró de Barcelona

Actualitzada 06/06/2019 a les 13:10

Xavi Martínez, el periodista i veí de Segur de Calafell agredit junt a la seva parella al parc Joan Miró divendres a la nit, veu «surrealista» que els Mossos d'Esquadra investiguin l'agressió que van patir com un robatori amb violència i no com un atac homòfob. Martínez ha explicat que van ser els agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana que van atendre'ls inicialment els que van suggerir la idea d'un atac per la seva condició sexual, però l'agent que va redactar la denúncia que la va tramitar com a robatori amb violència, tot i que després va afegir que ells creien que el mòbil era homòfob. El jove ha insistit que els atacants en cap moment van voler emportar-se res, tot i que ell tenia el seu telèfon mòbil a la mà, i directament van anar a atacar-los quan s'estaven fent petons. El robatori, ha dit, va ser «per casualitat», perquè li va caure la bossa al seu company quan fugia.Martínez ha explicat que el grup d'atacants es va apropar a ells quan estaven asseguts en un banc abraçats i fent-se petons. «En cap moment ens van demanar ni la cartera ni els diners ni el mòbil, i fins i tot jo el tenia a la mà», ha indicat. Directament van començar a agredir-los. «Va ser tot molt ràpid», ha dit.Ell va aconseguir fugir per demanar ajuda, i finalment també ho va poder fer la seva parella, a qui li va caure la motxilla, on portava els carregadors del mòbil i coses de poc valor. Després van trobar la bossa abandonada al carrer i algunes de les seves coses tirades per terra. Al seu parer, el robatori va ser «per casualitat».Segons ha indicat, a l'hora de posar la denúncia, però, l'agent ho va redactar com un robatori amb violència, però després va afegir que els agredits afirmaven que tenien clar que l'objectiu no era robar-los, sinó atacar-los per la seva condició sexual.