Cremen tres contenidors a Calafell

Actualitzada 06/06/2019 a les 10:09

Un total de tres contenidors s'han incendiat la matinada d'aquest dijous, 6 de juny, a Calafell. El foc també ha afectat una farola i la tanca vegetal d'una finca particular, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Els danys només han estat materials.Els fets s'han produït a les 2.58h, quan els Bombers han rebut un avís que s'estaven cremant tres contenidors a la carretera de Barcelona de Calafell, a l'alçada del número 143. El foc ha cremat un contenidor de plàstic, un de rebuig i un de paper i també ha afectat una farola i la tanca vegetal d'una finca particular. Una dotació dels Bombers s'ha traslladat al lloc per treballar en aquest servei, que s'ha donat per finalitzat a les 3.40h.