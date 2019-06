Trenca el vidre d'una furgoneta a Coma-ruga per robar a l'interior

Els agents van enxampar el jove ‘in fraganti’ gràcies a l’avís d’un ciutadà

Actualitzada 05/06/2019 a les 12:47

La Policia Local del Vendrell ha detingut la matinada d’aquest dimecres, 5 de juny, un noi nascut el 1997, d’origen magrebí i veí de Martorell com a presumpte autor d’un robatori a l’interior de vehicle. El jove ha estat enxampat in fraganti robant en una furgoneta estacionada a Coma-ruga gràcies a l’avís d’un ciutadà.Els fets s’han produït al carrer Santiago Rusiñol d’aquest barri marítim del Vendrell durant la matinada, quan un ciutadà ha trucat al cos policial municipal per alertar que un jove es trobava dins un vehicle que no era seu. Una patrulla s’ha traslladat al lloc i ha enxampat in fraganti el jove robant a l’interior d’una furgoneta, a la qual presumptament li havia trencat un vidre per accedir-hi.Els agents de la Policia Local van detenir l’home com a presumpte autor d’un robatori a l’interior de vehicle, va aixecar diligències i va traslladar el detingut a la comissaria dels Mossos d’Esquadra per tal que el passessin a disposició judicial.