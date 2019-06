Kenneth Martínez (PSC) oficialitza el pacte amb l'AVP al Vendrell

El cap de llista s’obre a incorporar més partits a l’acord per tal d’assolir la majoria absoluta

Actualitzada 05/06/2019 a les 21:35

El cap de llista del PSC a l’Ajuntament del Vendrell, Kenneth Martínez, serà amb tota probabilitat el nou alcalde de la ciutat arran d’un pacte de govern amb l’únic regidor de l’AVP-FIC, Seve Galván. Amb l’acord signat avui, Martínez té el suport de 9 dels 21 regidors del consistori, i obre la porta a sumar més partits al pacte per tal d’assolir una majoria estable durant els propers quatre anys.L’única fórmula que impediria la investidura de Martínez seria un acord a almenys quatre bandes entre formacions com Som Poble-ERC, Junts per Catalunya, Ciutadans, Sí Se Puede o Primàries, que es considera altament improbable.El PSC i l’AVP (Agrupació Veïnal de les Poblacions de Coma-ruga, Sant Salvador, el Francàs, Sant Vicenç de Calders i Urbanitzacions) han rubricat el pacte de govern avui als jardins del Museu Pau Casals, al nucli marítim de Sant Salvador.El document signat per Kenneth Martínez i Seve Galván, que han batejat com Acord per un govern estable i de progrés, estableix que el PSC i l’AVP votaran a favor del candidat socialista en la sessió d’investidura del 15 de juny per formar una coalició entre ambdós partits que «doni resposta a les necessitats ciutadanes».L’entesa també inclou el compromís de «reforçar la presència municipal i millorar els serveis al ciutadà» en tot el municipi del Vendrell i a les poblacions de Coma-ruga, Sant Salvador, el Francàs, Sant Vicenç de Calders i les Urbanitzacions. A més, fixa com a prioritat «treballar cap a una nova estructura d’abast territorial que doni resposta a les necessitats de tot el municipi per reforçar la cohesió social i aconseguir un model de municipi més descentralitzat».Els vuit regidors socialistes i el de l’AVP-FIC configuren un futur govern de nou regidors a l’Ajuntament del Vendrell, a només dos de la majoria absoluta. A l’espera de possibles incorporacions al bipartit, l’oposició quedaria formada pels sis regidors de la coalició Som Poble-ERC; dos de JxCat; dos de Cs; dos de Sí Se Puede, i un de Primàries.En el darrer mandat, els socialistes –encapçalats per Martí Carnicer– han governat en minoria al Vendrell amb una coalició a tres bandes amb CiU i ERC.