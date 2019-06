El Cupó Diari de l'ONCE reparteix 35.000 euros al Baix Penedès

El venedor que ha portat la sort a la comarca és Juan Carlos Moreno, amb punt de venda a Cunit i Segur de Calafell

Actualitzada 04/06/2019 a les 11:59

L’ONCE ha repartit 35.000 euros a Tarragona, al sorteig del Cupó Diari d’ahir dilluns 3 de juny. Juan Carlos Moreno, agent venedor dels jocs responsables de l’Organització, és qui ha portat la sort a Tarragona. Moreno va vendre un cupó electrònic per Terminal Punt de Venda (TPV) premiat amb 35.000 euros. Juan Carlos ven a Cunit (avinguda Barcelona, 30 i carrer Joaquim Mir, 11); i a Segur de Calafell (carrer Baixador, 100).El Cupó Diari de l’ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. A més, el client té l’oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie i guanyar La Paga de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s’afegirà al premi de 35.000 euros.