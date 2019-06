Les Harley Davidson tornaran a ser protagonistes a Banyeres aquest cap de setmana

El municipi acull els dies 7, 8 i 9 de juny la XXIX Trobada Internacional de Harley Davidson Club Catalunya

Actualitzada 03/06/2019 a les 15:28

Programa d'actes de la XXIX Reunió Internacional HDCC

DIVENDRES 7:

DISSABTE 8:

DIUMENGE 9:

Banyeres del Penedès ja ho té tot a punt per acollir la XXIX Trobada Internacional Harley Davidson Club Catalunya, que tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de juny. Entre els actes que s’hi faran destaquen concerts, discjòqueis, shows burlesques a càrrec de la Escuela Barcelona Burlesque Experience, rutes moteres, jocs, concursos, sopar i esmorzar de germanor i actuacions culturals. A més, també hi hauran food trucks i botigues biker.Pel que fa al pla musical, el cartell d'enguany està format per grups de renom com La Desbandada (rock), Rosies Rock Band (banda tribut a AC/DC), Connie & The Rockets (rock and roll, blues, rockabilly, country), Mr Hyde (versions de rock) i Babamala (versions de rock).La cultura popular i tradicional catalana també tindrà el seu lloc en aquest esdeveniment, com en les dues edicions anteriors. Enguany tornaran a actuar les entitats del municipi: l'Esbart Santa Eulàlia, els Bastoners Banyerencs i Gegants de Banyeres acompanyats dels Grallers Els Aixarts, els Bandolers i Trabucaires d'en Montserrat Poch, el Drac de Banyeres i el Ball de Diables de Banyeres. També actuaran les Puces del Vendrell.El preu de la inscripció per a tots els dies és de 20 euros. Inclou l'accés al recinte, la bossa de la concentració, cervesa de benvinguda, sopar de germanor del dissabte, esmorzar de germanor del diumenge, acampada lliure i accés a la piscina. Com a novetat, per poder accedir al recinte enguany caldrà adquirir el passi per un dia que té un cost de 5 euros i inclou l'entrada amb una consumició -cervesa o refresc-. No obstant això, tots els veïns i veïnes de Banyeres del Penedès tindran l'accés totalment gratuït i només cal que passin pel Centre Cívic Ernest Lluch a buscar el seu passi. La polsera és personal i intransferible i es pot recollir fins al pròxim dia 7 de juny.12.00h Obertura de la XXIX Reunió Internacional HDCC.17.00h Inauguració de la trobada.18.30h Sortida ruta Barítima amb la batucada Petafort. Col·laboren: Bar Societat Nova, Bar Font, Bar Moriles i Bar El Jardí.18.45h Actuació de l'Esbart Santa Eulàlia a la Societat Nova.20.30h Actuació dels Bastoners Banyerencs i Gegants de Banyeres acompanyats del Grallers els Aixarts.23.00h Concert amb My Hide.00.30h Show Burlesque amb Escuela Barcelona Burlesque Experience.01.00h Concert amb Connie & The Rockets.02.30h Discjòquei.03.30h Tancament de festa.10.00h Despertar amb l'actuació dels Bandolers i Trabucaires d'en Montserrat Poch.10.30h-11.00h Concentració de motos i sortida de la ruta comarcal (donaran el tret de sortida els trabucaires).13.00h Arribada de la ruta motera.18.00h Jocs.20.45h Sopar de germanor, gran paella.Seguidament, entrega de premis i records.22.45h Actuació de foc i batucada amb el Ball de Diables de Banyeres del Penedès, Drac de Banyeres, Bandolers i Trabucaires d'en Montserrat Poch i les Puces del Vendrell.23.30h Concert amb Rosie's Rock Band (tribut a AC/DC).01.00h Show Burlesque amb Escuela Barcelona Burlesque Experience.01.10h Concert amb La Desbandada.03.00h Discjòquei.04.00h Tancament de festa.9.30h Esmorzar Matinal (Tiquet 5€: entrepà de Frankfurt o botifarra més cervesa o refresc).11.00h Concert amb Babamala.14.00h Clausura de la trobada.