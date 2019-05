El recompte a la Junta Electoral concedeix el vuitè regidor al PSC del Vendrell

L’alcaldable Kenneth Martínez garanteix negociacions amb tots els partits per fer un govern basat en «la convivència i la inclusió social»

Actualitzada 30/05/2019 a les 11:38

El recompte definitiu de les eleccions municipals fet a la Junta Electoral de Zona ha concedit el vuitè regidor al PSC del Vendrell, partit guanyador de les eleccions. Diumenge els socialistes havien obtingut 7 dels 21 regidors del plenari, però la mateixa nit electoral el partit ja va detectar una errada a les dades de les actes: en una de les meses no coincidia el recompte amb la informació introduïda a l’aplicatiu del Ministeri de l’Interior. La incidència ha estat resolta aquest dimecres a benefici del PSC, i la candidatura de Primàries ha perdut un dels dos regidors que havia obtingut. El candidat socialista Kenneth Martínez ha celebrat la victòria àmplia i preveu negociar amb tots els partits per fer un govern basat en «la convivència i la inclusió social».«Nosaltres aspiràvem a tenir sis regidors, i aconseguir-ne vuit ha estat un luxe», assegura Martínez a l’ACN, mentre destaca que el proper pas és «aconseguir un govern estable i fort». L’alcaldable socialista recorda i lamenta la «complexitat» del darrer mandat, on han governat en minoria amb una coalició a tres formada amb CiU i ERC.Martínez preveu reunir-se els propers dies «amb tots els partits», i insisteix que «el partit no pot abocar les negociacions només cap a un cantó». Per al candidat del PSC, l’objectiu és crear un govern basat en «la convivència i la inclusió social», i sosté que vol «convèncer el màxim nombre de grups possibles».«No volem arribar a 11 per tenir la majoria justa, sinó consolidar un espai majoritari de consens local, més enllà de les qüestions nacionals», afegeix, mentre subratlla que treballen per una entesa que inclogui els suports a la investidura i també per a la formació d’un govern «de llarg recorregut».Pel que fa a la resta de formacions, la següent força amb més representació és la coalició formada per Som Poble i ERC, que ha obtingut 6 regidors. La segueixen JxCat (2), Cs (2), Si Se Puede (2), Primàries (1) i AVP (1).