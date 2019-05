Cremen un sofà i una rentadora en un incendi d'habitatge al Vendrell

Tres dotacions dels Bombers han treballat en les tasques d'extinció de l'incendi i en la ventilació del pis afectat

Actualitzada 27/05/2019 a les 09:36

Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat la matinada d'aquest dilluns, 27 de maig, en les tasques d'extinció d'un incendi d'habitatge al Vendrell. El foc s'ha produït en una habitació del domicili i ha cremat un sofà i una rentadora. Cap persona ha resultat ferida.El succés s'ha produït quan faltaven pocs minuts per les 00.30h, moment en què els Bombers han rebut un avís que s'estava produint un incendi en els baixos d'un edifici de l'avinguda Parlament de Catalunya. El foc s'ha originat en una habitació i ha cremat un sofà i una rentadora, mentre que la resta de l'habitatge ha quedat afectat pel fum. Sortosament, els danys només han estat materials.Un total de tres vehicles terrestres dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc per apagar l'incendi, el qual s'ha donat per extingit a les 00.45h. Posteriorment s'han fet tasques de ventilació de l'habitatge, que ha quedat afectat pel fum.