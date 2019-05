Propostes socials, econòmiques i culturals centren la taula rodona dels alcaldables de Llorenç

Els caps de llista de les formacions que es presenten a les eleccions municipals de diumenge van desgranar els seus programes en un acte celebrat a La Cumprativa

Actualitzada 23/05/2019 a les 16:41

Els quatre candidats a l’alcaldia de Llorenç del Penedès van participar, la nit d’ahir dimecres 22 de maig, en una taula rodona celebrada a La Cumprativa. D’aquesta manera, Jordi Marlès de Junts x Llorenç, Irene Sardà de Decideix Llorenç, Joan Callejón del PSC i Josep Figueras d’ERC van posar sobre la taula les seves propostes electorals en un acte moderat pel president de l’entitat organitzadora, Ramon Sicart. Els blocs sobre propostes d’àmbit social, econòmic i política fiscal i cultural i esportiu van centrar la taula rodona en un acte previ a les eleccions municipals del proper diumenge, 26 de maig, que també va comptar amb un torn de preguntes per part dels assistents.L’acte va començar amb una breu introducció i presentació del funcionament del debat per part del moderador, Ramon Sicart. Tot seguit es va donar inici a la taula rodona amb un punt previ als blocs temàtics que va consistir en una valoració de la legislatura que ara arriba a la seva fi. Jordi Marlès, actual alcalde del municipi, va fer un balanç «positiu i satisfactori» dels seus quatre anys al capdavant del consistori i va destacar inversions executades com la construcció del nou Ajuntament, la instal·lació de gespa al camp de futbol o el nou accés a la plaça de la Vila que s’està duent a terme. Per la seva banda, Irene Sardà, Joan Callejón i Josep Figueras –tots ells han estat regidors a l’oposició- van coincidir en què la legislatura ha estat marcada per una «manca de diàleg» i que s’ha donat «poca veu a l’oposició», una situació que tots han remarcat que cal revertir.La problemàtica dels habitatges buits i la falta d’oferta de lloguer al municipi va ser un dels punts que va centrar el bloc de polítiques d’àmbit social. En línies generals, Sardà, Callejón i Figueras van coincidir en què cal fer un cens d’habitatges buits per tal d’estudiar quines mesures aplicar per crear un parc d’habitatges socials, mentre que Marlès va destacar que en aquesta legislatura s’han licitat dos pisos d’emergència social però els concursos van quedar deserts i es va comprometre a tornar a fer-ho si surt escollit. També va dir estar d’acord en crear una borsa d’habitatge però va afirmar que «no és tan fàcil posar-se d’acord amb els bancs» i que han intentat, sense èxit, contactar amb la SAREB per comprar un dels edificis buits en mal estat situat al carrer Josep Cañas.Una altra qüestió destacada va ser la dels serveis socials. Sardà va explicar que Decideix Llorenç aposta per crear un sistema d’ajudes per cobrir necessitats bàsiques i programes que detectin situacions de vulnerabilitat de gent gran que visqui sola. En aquest darrer punt va coincidir Callejón, qui va exposar que el PSC vol crear una protecció integral per les persones grans amb sistemes com la teleassistència, a més de proposar lluitar contra la pobresa energètica. Figueras, d’ERC, va destacar que cal millorar les xarxes de detecció dels problemes socials i fer petites accions locals com bonificar rebuts municipals. Per últim, Marlès va destacar l’acció de Junts x Llorenç en aquest mandat de posar en marxa l’espai jove i el servei d’integració per immigrants.En aquest bloc també es van mencionar propostes diverses en l’àmbit de l’educació, sanitat i medi ambient.Pel que fa a economia i política fiscal, Callejón, que va ser el primer en intervenir, va assegurar que amb els recursos econòmics actuals i una bona gestió es podrien tirar endavant els seus projectes sense pujar impostos ni taxes municipals.El segon en intervenir, Figueras, va fer èmfasi en la importància de ser responsable amb els recursos econòmics i fer-ne una gestió transparent. També va assegurar que des d’ERC treballaran perquè les taxes siguin justes i afavoreixin els col·lectius amb més problemes mitjançant ajudes. Per últim va apel·lar a la participació ciutadana per fer sorgir més idees que condueixin a una política fiscal més justa pel poble.Seguidament, Marlès va començar el seu discurs explicant que l’Ajuntament es troba en una situació molt sanejada, ja que el ràtio d’endeutament a finals del 2019 estarà per sota del 20%. A més, afirma que s’ha eixugat el deute generat per instal·lar la gespa al camp de futbol municipal. També va afirmar que els pressupostos d’enguany s’han bellugat entre el 2,3 i els 2,9 MEUR i que aquesta és la capacitat real que es té per oferir els serveis a la ciutadania, per la qual cosa «cal no frivolitzar» amb la pujada i baixada de les taxes i els impostos.Per últim, Sardà va apostar per fer un anàlisi de les necessitats de Llorenç a mig i llarg termini i revisar els pressupostos «des d’una perspectiva social, ecologista i de gènere». També va explicar que els membres de Decideix Llorenç van decidir en assemblea baixar-se el sou a un 2,2 vegades el Salari Mínim Interprofessional. També creuen que cal incorporar el principi de fiscalitat progressiva, crear una xarxa de comerços locals, un espai de coworking per autònoms i establir un reglament de participació, així com ser transparents amb la gestió dels diners.El cap de llista d’ERC va iniciar el bloc de cultura i esport amb una aposta per rehabilitar i dinamitzar edificis municipals en desús tot consultant als veïns que fer-hi. També va tenir en compte el patrimoni paisatgístic amb la senyalització de camins rurals i rutes, entre d’altres, i la creació d’un arxiu fotogràfic i fonogràfic. També va apuntar a la col·laboració amb entitats de municipis veïns on hi ha molta presència de llorencencs i a obrir un procés participatiu per millorar la festa major tot respectant la tradició. Pel que fa a l’esport, creu que cal tenir contactes amb els clubs esportius, ja que també és un espai on s’educa, i estudiar si es pot cobrir la pista poliesportiva.L’alcaldable de Junts x Llorenç va assegurar que el seu govern ja té una memòria feta que recull la recuperació de El Nieró vell, del qual es volen mantenir les parets i habilitar diferents sales a dins. També va assegurar que el seu grup vol potenciar la taula de cultura posada en marxa aquesta legislatura per tal de «millorar-la i donar paraula i força a les entitats i associacions» i convidar a que hi intervinguin totes i casa una d’elles. Pel que fa l’àmbit esportiu, Junts per Llorenç vol promoure el joc net en esports col·lectius, fer un parc de nadons al conegut com aParc de la Botifarra i estudiar cobrir la pista amb algun tipus de solució provisional que anés millorant amb el temps.La candidata de Decideix Llorenç va posar en valor el projecte educatiu de poble, consistent en coordinar tant entitats i associacions com clubs esportius amb els centres educatius, així com la importància de fomentar que tots els infants participin en activitat. També va fer referència a elaborar un pla d’equipaments locals pels espais buits municipals tot tenint en compte les necessitats de les entitats, a més d’intentar recuperar activitats que es feien al poble i ara es desenvolupen en altres municipis. Pel que fa a la Festa Major, proposa revisar el model organitzatiu, que les barres dels concerts tornin a ser gestionades per entitats i fer un protocol contra agressions masclistes. En tema esportiu, exposa que cal garantir la igualtat d’oportunitats i construir una pista poliesportiva coberta si el poble ho troba necessari.Per últim, el cap de llista dels socialistes per Llorenç va remarcar la importància de continuar donant suport a totes les entitats i sumar esforços. En el pla esportiu, el PSC aposta per construir un pavelló poliesportiu municipal, ja que des del PSC creuen que cobrir la pista actual no seria una solució totalment idònia pels esportistes que la utilitzen. També va proposar promoure vincles entre els centres educatius i els clubs esportius.Pel que fa a la relació entre Ajuntament i entitats, tots els representants dels grups polítics municipals van coincidir en seguir donant-los suport. Figueras aposta per anar més enllà de la política de subvencions i establir convenis, mentre que Sardà va apostar per dotar la Taula de Cultura de capacitat de decisió vinculant. Marlès va destacar la importància del fet de tenir dos ateneus al municipi guardonats amb la Creu de Sant Jordi i Callejón va apostar per mantenir una estreta col·laboració per potenciar la identitat cultural com a poble.Un cop exposades totes les propostes electorals en els diferents àmbits tractats es va procedir a un descans de cinc minuts en el qual els assistents van poder escriure preguntes en un paper i dipositar-les en una urna habilitada a l'entrada de la sala. El moderador va ser l’encarregat d’escollir, totalment a l’atzar, les qüestions que es van formular als candidats en clau de futur i que tots van tenir l’oportunitat de contestar. En aquest espai van sorgir temes com el posicionament de les formacions envers el Logis Penedès, la necessitat de millores en el transport públic o el mal estat d’alguns carrers i voreres.Una última pregunta, aquesta formulada per l'organització, va versar sobre possibles pactes després de les eleccions en cas de no haver-hi majoria absoluta. Totes les formacions van trobar arriscat avançar-se a aquest escenari, però Decideix Llorenç va afirmar que veia poc probable un pacte amb el PSC a causa de la política nacional i la situació actual, ja que «el PSOE permet que hi hagi presos polítics a la presó». En resposta a això, el PSC es va mostrar disposat a dialogar en cas que es doni una situació en què els grups es vegin obligats a pactar.L'acte va finalitzar amb el que s'anomena minut d'or, seixanta segons en els quals cada un dels alcaldables del municipi van poder seduir el públic per demanar el seu vot per aquest proper diumenge, 26 de maig.