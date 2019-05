El Vendrell implantarà dos quilòmetres de carril bici al municipi

La Generalitat de Catalunya cofinançarà el 50% de l'actuació a través de la subvenció FEDER

Actualitzada 23/05/2019 a les 18:44

L’Ajuntament del Vendrell implantarà un carril bici i els seus accessos entre la zona escolar i esportiva (avinguda del Camp d’Esports) i l’estació de ferrocarril (avinguda de Jaume Carner). Aquesta actuació estarà cofinançada mitjançant una subvenció FEDER convocada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.Per fer-ho es tindrà en compte les línies d'acció prioritària en matèria de mobilitat de la bicicleta segons el document de propostes del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.L'itinerari ciclista comptarà amb una longitud total d’uns dos quilòmetres, desenvolupant-se en carril bici i, en alguns trams, en vorera bici, principalment en aquells punts en què per seguretat viària dels ciclistes està recomanat que sigui així.Es connectaria el casc urbà del municipi de costat a costat, comunicant l’estació de ferrocarril del Vendrell i l’estació d’autobusos amb l'accés a la via verda que arriba als nuclis de les platges, la zona escolar (equipaments escolars de primària i secundària, centres de formació especial, escola d'idiomes, centres de formació d'adults, centres de formació municipal) i la zona esportiva (pavelló d'esports, piscina municipal, complex esportiu), passant per altres equipaments d’interès, com són els Jutjats, i a prop d’altres, com les instal·lacions de la Seguretat Social i l'Eina (Edifici Camí Reial).L'import total de la despesa és de 405.914,98 euros i el cofinançament de l'actuació a través de la subvenció FEDER és al 50%. L’acceptació de la subvenció serà un dels punts de l’ordre del dia de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local del divendres 24 de maig de 2019.