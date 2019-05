Una furgoneta s'incendia en xocar amb un cotxe quan circulava en direcció contrària al Vendrell

Els ocupants de la furgoneta van marxar del lloc, mentre que el conductor del turisme va resultar ferit lleu

Actualitzada 22/05/2019 a les 12:32

Una furgoneta es va incendiar, la matinada d’ahir dimarts 21 de maig, després de col·lidir contra un cotxe a l’avinguda Palfuriana del Vendrell. Es dóna el cas que la furgoneta en qüestió conduïa en contra direcció i els seus ocupants, una parella d’uns 30 anys, van marxar del lloc, segons testimonis. Per la seva banda, el conductor del turisme va resultar ferit lleu. L’accident de trànsit va causar danys materials tant a la via pública com en una propietat privada.Els fets es van produir ahir dimarts 21 de maig a les 00.46h, quan un veí va alertar a la Policia Local del Vendrell que s’havia produït un accident de trànsit a l’avinguda Palfuriana en direcció Coma-ruga. Els agents, en arribar al lloc, es van trobar una col·lisió entre dos vehicles, una furgoneta Mercedes i un turisme Skoda Fabia. El xoc s’hauria produït quan la furgoneta circulava en direcció prohibida pel carrer Saragossa i va impactar contra el turisme, que circulava correctament per l’avinguda Palfuriana. Segons els testimonis, els ocupants de la furgoneta serien una parella de 30 anys que haurien marxat del lloc dels fets. A per la seva banda, el conductor del turisme va resultar ferit lleu i va ser traslladat al Vendrell per una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).A causa del xoc, el cotxe va produir danys a un mur d’un immoble de l’avinguda Palfuriana, mentre la furgoneta va trencar un banc de pedra. A més, aquest darrer vehicle es va incendiar i els agents van haver de tallar la circulació en aquest carrer. Els Bombers de la Generalitat es van dirigir al lloc en dues ocasions per extingir el l’incendi, ja que un cop apagades les flames el foc es va tornar a avivar. També es va activar el servei EcoBP de nit per tal de netejar la zona afectada.