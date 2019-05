La prova forma part dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya

Actualitzada 22/05/2019 a les 15:51

Les instal·lacions esportives de l'avinguda Camp d'Esports del Vendrell va acollir el passat diumenge el cros escolar emmarcat dins del programa comarcal dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya d'aquesta temporada. En aquest hi van participar nens de les escoles Pau Casals, Àngels Garriga, Àngel Guimerà i Pla de Mar.La prova va comptar amb la participació de 413 esportistes de la comarca. Al matí es van dur a terme les curses destinades als nens dels 3 als 17 anys, així com les proves on participaven conjuntament els joves conjuntament amb els seus familiars.Al lloc, es va instal·lar una zona dinamitzada per l'Associació Beach Tennis Catalunya, on tant infants com adults podien conèixer i practicar aquesta modalitat esportiva.