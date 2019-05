L'Escola Les Cometes de Llorenç guanya el concurs Científics en Joc

Els alumnes de 5è del centre han creat un videojoc, el qual serà desenvolupat per estudiants de l'ENTI

Actualitzada 22/05/2019 a les 17:33

L'Escola Les Cometes de Llorenç del Penedès ha guanyat el premi al millor videojoc del concurs escolar Científics en Joc, organitzat per la Secretaria d'Universitats i Investigació (SUR) per a alumnes de 5è de primària.A més, s'han atorgat mencions especials a la millor història (Col·legi Jardí de Granollers), millor estètica (Escola Torre de la Llebre de Rubí), millor contingut científic (Escola Les Cometes) i al millor trencaclosques (Escola Pi d'en Xandri de Sant Cugat del Vallès), segons la SUR.El videojoc guanyador serà desenvolupat per estudiants de l'Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) i posteriorment es penjarà al web 'Personatges en Joc', on estarà disponible perquè hi puguin jugar els alumnes de totes les escoles catalanes.En el concurs, que s'ha clausurat avui al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, hi han participat mig miler d'alumnes de 5è de primària d'una vintena d'escoles catalanes.En el transcurs de l'acte de clausura, les escoles finalistes han exposat els projectes de videojocs que han treballat a classe durant el curs.Entre altres aspectes, els alumnes han ideat la mecànica del joc, els personatges, els escenaris, l'estètica i els diversos reptes que haurà de superar el protagonista.Amb l'objectiu de commemorar el 150è aniversari de la creació de la Taula Periòdica dels Elements, els protagonistes de l'edició 2019 de Científics en Joc han estat investigadors de l'àmbit de la química.Així, els alumnes ha descobert la importància d'aquesta branca de la ciència tot desenvolupant videojocs de temàtiques tan diverses com l'agricultura, la contaminació, la cuina o els combustibles renovables, segons les mateixes fonts.El programa de divulgació de la investigació i foment de les vocacions científiques de la Secretaria d'Universitats i Investigació ha potenciat aquest any la interacció entre alumnes i científics protagonistes dels projectes.