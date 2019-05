El Vendrell inverteix 47.000 euros en arranjar el camí del Romaní

El termini d’execució de les obres serà de quinze dies

Actualitzada 22/05/2019 a les 19:07

L'Ajuntament del Vendrell iniciarà el proper 27 de maig les obres d'arranjament del camí del Romaní. En una primera fase, s’adequarà el carril de vianants que passarà a tenir una amplada d’un metre i mig. I la previsió és que, a partir del dilluns 3 de juny, s’asfalti la calçada de cinc metres d’ample per al pas de vehicles en doble sentit de circulació.També s’aprofitarà per resoldre l’acumulació d’aigua a la carretera que connecta el nucli de platja de Sant Salvador amb Calafell, que es produeix en episodis de pluja a l’alçada del camí del Romaní, amb una correcció dels nivells i del pendent per tal que es desaigüi més ràpidament cap al canal que desemboca a la platja.El termini d’execució de les obres serà de quinze dies, tenen un pressupost de 47.413,77 euros (IVA inclòs) i les realitzarà l’empresa Red de obras y asfaltados, S.L.