Intervenen 7 quilos d'heroïna a l'Arboç camuflats en caixes de pilotes de futbol

Els narcotraficants utilitzaven una empresa pantalla d’importació per introduir el carregament de droga procedent de Pakistan a través del port de Barcelona; s’han detingut quatre persones que han ingressat a la presó provisional

Actualitzada 21/05/2019 a les 10:49

Heroïna oculta en el cartró de les caixes

Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han desarticulat a l'Arboç un grup organitzat de narcotraficants que hauria introduït set quilos d'heroïna a Espanya camuflats en caixes de pilotes de futbol. Per a fer-ho utilitzaven una empresa pantalla d'importació des de Pakistan a través del Port de Barcelona. La droga s'ocultava en les parets internes de les caixes de cartró, on s'havien habilitat artesanalment uns espais per a inserir petites bosses de 40 grams cadascuna. En total s’han detingut quatre persones que han ingressat a presó provisional.Els dos cossos de seguretat nacional van constituir un equip conjunt de recerca. Les seves investigacions van permetre confirmar que els investigats eren un grup de narcotraficants d'origen pakistanès dedicats a la introducció d'heroïna a Espanya. Disposaven d'una casa a l'Arboç, al Baix Penedès, que era el seu lloc de residència i la seva base d'operacions.El grup utilitzava com a pantalla una empresa d'importació de productes esportius des del seu país d'origen. Aprofitaven caixes que contenien 200 pilotes de futbol per a habilitar, en la cara interior del cartó, uns espais on inserien petites bosses de plàstic que contenien 40 grams d'heroïna. La mercaderia entrava a Espanya a través del port de Barcelona, on era recollida per integrants del grup organitzat i traslladada a l'habitatge de l'Arboç. Allà preparaven la droga en paquets d'un quilo i la venien a altres narcotraficants de les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona.En l'operació s’han intervingut un total de set quilos d'heroïna, quatre d'ells a l'interior d'un vehicle en el moment en què l'estaven traslladant per a vendre-la i uns altres tres en el registre de l'habitatge. També van ser intervinguts 1.300 euros en metàl·lic i sis telèfons mòbils.Els quatre detinguts, als qui se'ls imputen delictes de pertinença a organització criminal i contra la salut pública, van ser posats a la disposició de l'autoritat judicial corresponent, qui va decretar l'ingrés a la presó provisional a l'espera de judici.L'operació s'ha desenvolupat conjuntament pel Grup 3r de la Secció d'Estupefaents de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona, per part de Policia Nacional i de l'Equip de Delinqüència Organitzada i Antidrogas, EDOA, de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona, per part de la Guàrdia Civil.