El Vendrell ofereix un curs d'autodefensa per a dones

Aquest s’impartirà al juny al Centre cívic L'Estació

Actualitzada 20/05/2019 a les 21:00

L'Ajuntament del Vendrell, a través de la regidoria de Polítiques de Gènere i d'Igualtat, organitza un curs d’autodefensa per a dones. La idea sorgeix després d’haver dut a terme amb molt d’èxit dos tallers pilot sobre aquest tema al voltant del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Aquests van tenir una gran demanda, omplint-se les 20 places que oferien cadascun d’ells, i fins i tot van quedar una quarantena de dones en llista d’espera.Finalment, s’ha decidit, doncs, organitzar un curs de 6 sessions, que s’impartirà els dies 3, 7, 10, 14, 17 i 21 de juny, de 19 h a 21 h, al Centre cívic L'Estació. Les inscripcions es poden fer des d’avui mateix i fins el 30 de maig al Centre cívic. El curs té un preu de 45 euros.El regidor de Polítiques de Gènere i d'Igualtat, Rafel Gosalvez, ha explicat que el curs ve a cobrir una demanda que hi ha al municipi, i que va sorgir fa més d’un any després dels dos intents d’agressió a dones que van tenir lloc a la via verda. En aquest sentit, el regidor ha recordat que, a banda de la tasca policial de vigilància que es fa per tot el municipi, també està operativa l’APP El Vendrell evALERTA, que té per objectiu donar tranquil·litat al ciutadà a partir de l’opció del «botó del pànic», el qual permet alertar el cos policial sobre una situació greu d’inseguretat que s’estigui patint en primera persona.En concret, el curs d’autodefensa se centrarà en unes sessions en què es plantejaran diverses dinàmiques preparades conjuntament entre el professorat del curs, de l’empresa EBREAL3, i la Policia Municipal. A més, en aquestes dinàmiques s’intentarà recrear situacions d’agressions i per tant, és possible que hi puguin sorgir sensacions i emocions estressants per a les participants, es comptarà amb la supervisió i l’assessorament d’una psicòloga.El curs està plantejat per a dones majors de 14 anys. Les menors d'edat hauran d'anar acompanyades d'una persona adulta. Les places són limitades.Al Casal Jove també s’imparteix un curs de defensa personal per a noies joves, en aquest cas de forma continuada un cop per setmana.