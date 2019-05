Detinguts per estafar milers d'euros amb la compravenda de vehicles de segona mà

Un dels detinguts va tornar a posar-se en contacte amb una de les víctimes per comprar un altre cotxe i això, va permetre la seva detenció

Actualitzada 20/05/2019 a les 16:42

Dos homes, de 32 i 38 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Calafell i amb domicili desconegut respectivament, van ser detinguts el passat dimecres com a presumptes autors d’un delicte d’estafa.La investigació va començar arran de la denúncia d’una dona que va explicar als mossos que havia estat víctima d’una estafa durant la venda de dos vehicles de gamma alta que tenia anunciats en un portal de compravenda online.Un home va contactar amb ella interessat en un dels vehicles i van quedar per veure’l a Cambrils. Llavors, aquest home va dir-li que li comprava i li va mostrar a la víctima uns comprovants conforme li havia fet la transferència dels diners.Passats uns dies, la dona va comprovar que els diners no havien arribat i va contactar amb el suposat comprador però aquest li anava donant excuses. Havien acordat la venda del vehicle per un valor de 29.500 euros.Un cop comprovat el modus operandi i mentre els investigadors feien gestions per localitzar l’estafador, aquest es va posar de nou en contacte amb la víctima per comprar-li un segon vehicle que tenia també anunciat en el mateix portal de compravenda.Dimecres passat, quan l’investigat va arribar a Tarragona on havia quedat amb la víctima, els mossos van intervenir i van detenir-lo juntament amb un altre home qui també hauria participat en l’estafa. A més, es dona la circumstància que els detinguts van arribar amb el vehicle que havien estafat la víctima.En l’escorcoll, els hi van trobar prop de 4.000 euros en efectiu i documentació relacionada amb l’activitat delictiva dels detinguts. Els agents van intervenir els diners, la documentació i també el vehicle que va poder ser retornat a la seva propietària.Arran d’aquestes gestions, els mossos van poder resoldre un altre cas d’estafa amb el mateix modus operandi. En aquest cas, la denúncia l’havia presentat un home a Barcelona a meitats d’abril a qui el detingut també havia estafat amb la compra d’un vehicle valorat en 30.000 euros que mai va arribar a abonar.Els detinguts, un d’ells amb set antecedents la majoria dels quals per estafa, van passar dijous a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus i van quedar en llibertat amb càrrecs.