Multen una veïna de Cubelles per tenir una cabra en un pis

Els veïns denuncien molèsties pels sorolls i la mala olor dels orins al balcó

Actualitzada 10/04/2019 a les 10:10

L’Ajuntament de Cubelles (Garraf) ha multat una veïna per tenir una cabra en un pis del centre del municipi. Diversos veïns del mateix edifici van denunciar a finals de novembre les molèsties provocades pels sorolls que feia l’animal, així com la mala olor dels orins acumulats al balcó. Les denúncies a la Policia Local es van anar repetint durant diverses setmanes, i el passat mes de gener els agents van comprovar com la cabra caminava per la cornisa d’un terrat. Davant els fets, la Policia Local ha sancionat amb 300 euros la propietària de l’animal per una infracció greu de l’Ordenança sobre la tinença d’animals domèstics, segons ha avançat Ràdio Cubelles i han confirmat fonts municipals.La sanció és per haver tingut l’animal en «instal•lacions inadequades des del punt de vista de seguretat o higiènic sanitari i que presentin perill o molèsties greus per al veïnat o altres persones».